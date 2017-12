Gerusalemme: Mezzaluna Rossa, 217 feriti in Cisgiordania

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 DIC - Si appesantisce il bilancio dei palestinesi feriti in Cisgiordania nel corso di scontri con l'esercito israeliano nelle proteste contro la politica di Donald Trump per Gerusalemme. Secondo la Mezzaluna Rossa palestinese, i feriti sono finora 217. Di essi 162 sono stati intossicati da gas lacrimogeni, 45 contusi da proiettili rivestiti di gomma, sette colpiti da colpi di arma da fuoco e altri tre feriti in maniera diversa. A Gaza, a quanto risulta, i feriti sono una quindicina.(ANSAmed).