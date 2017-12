Brexit: Gentiloni, accordo positivo

ROMA, 8 DIC - "Su Brexit è stato raggiunto un accordo positivo. Sono certo che il Consiglio Ue sarà rilanciato. L'Italia non è mai stata per il 'no deal'. Giudizio positivo perché credo che Commissione abbia registrato progressi sufficienti sui tre punti, Irlanda, somme dovute all'Ue, situazione cittadini Ue, per andare a fase transitoria". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, al convegno dal Pde, "L'Idea democratica e l'avvenire dell'Europa", organizzato dal copresidente del Partito democratico europeo, Francesco Rutelli.