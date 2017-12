Russia: M5s, Biden inaccettabile, rispettare voto Italia

ROMA, 8 DIC - "Bisogna saper perdere. E soprattutto bisogna rispettare il voto. Un anno fa l'allora governo americano e quello italiano puntarono sulla vittoria del Sì al referendum. Oggi Biden dice che è colpa della Russia, come dice che è colpa della Russia se Trump ha vinto e il suo partito ha perso. Biden si spinge oltre e dice che la Russia sta aiutando il MoVimento 5 Stelle. L'ex vicepresidente USA non porta nessuna prova. Questo è inaccettabile". E' quanto si legge in un post su facebook del Movimento Cinque Stelle.