Gerusalemme: proteste contro Trump a Giacarta e Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR, 8 DIC - Manifestazioni di protesta dei musulmani contro la decisione di Donald Trump di spostare l'ambasciata Usa a Gerusalemme, dichiarandola capitale di Israele, si sono tenute in Indonesia e in Malesia. A Kuala Lumpur, oltre mille persone, guidate dal ministro dello Sport, Khairy Jamaluddin, hanno manifestato davanti all'ambasciata Usa dopo un corteo partito dalla moschea dove si sono tenute le preghiere del venerdì. Al grido di 'Lunga vita all'Islam' e 'Distruggete i sionisti', i manifestanti si sono appellati a Trump perché riveda la sua decisione. "Signor presidente questo è un annuncio illegale. Gerusalemme è un territorio occupato. Non dovete nemmeno mettervi piede...il mondo si ribellerà agli Usa", ha detto il ministro nel suo discorso. A Giacarta, in Indonesia, la nazione islamica più popolosa al mondo, oltre 300 persone, hanno marciato davanti all'ambasciata Usa al grido di 'Israele vai all'inferno', chiedendo a Trump di smettere con il suo 'cieco sostegno allo stato ebraico'.