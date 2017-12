Gerusalemme: scontri in Cisgiordania, ma calma in città

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 DIC - Proteste contro la decisione di Trump su Gerusalemme si stanno svolgendo in molte città della Cisgiordania, mentre a Gerusalemme al termine delle preghiere del venerdì sulla Spianata della Moschee, secondo i media, non si registrano per ora incidenti di rilievo. Scontri invece sono in corso a Betlemme, ad Hebron, a Qalqilya, a Ramallah, a Kusra (Nablus) dove secondo la Mezza Luna Rossa ci sono 40 palestinesi intossicati dai lacrimogeni lanciati dall'esercito israeliano. Scontri anche a Beit Khanun ai margini della Striscia di Gaza. A Gerusalemme, dove molti fedeli musulmani sono ancora nella Città Vecchia, secondo Ynet, sono state bruciate alcune bandiere israeliane. Di fronte la Porta di Damasco è in corso una manifestazione palestinese controllata dalla polizia.