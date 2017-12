Allegri, scudetto si deciderà nel finale

TORINO, 8 DIC - Juventus-Inter decisiva per lo scudetto? "Se si intende che lotteranno fino alla fine, allora sì", precisa Allegri alla vigilia della sfida: "Noi e i nerazzurri lotteremo con Napoli, Roma e Lazio, ma la partita di domani sera non decide lo scudetto. Da come vanno le cose, con le prime che perdono pochi punti con le 'piccole', - prosegue l'allenatore bianconero - lo scudetto si deciderà all'ultimo, a meno che una squadra non perda sette partite di seguito. Per noi resterà di sicuro in bilico fino alla fine del campionato, visto che abbiamo tre scontri diretti nelle ultime giornate".