Code in Autobrennero per mercatini

BOLZANO, 8 DIC - Come ogni anno per il ponte dell'Immacolata, in autostrada del Brennero si registrano lunghe code di turisti diretti ai mercatini di Natale e ai centri sciistici in Trentino Alto Adige. Tra Mantova Nord e Trento Sud vengono segnalati rallentamenti e code per traffico intenso, come anche tra San Michele ed Egna. A Bolzano, poco prima di mezzogiorno, i parcheggi nel centro storico erano già esauriti e le macchine sono state così deviate in altre zone della città.