Ue-Giappone, finalizzato accordo libero scambio

BRUXELLES, 08 DIC - La commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstrom e il ministro per gli affari esteri giapponese Taro Kono hanno formalmente raggiunto un accordo per un trattato bilaterale di libero scambio tra Unione europea e Giappone. Un accordo di principio era stato siglato dalle parti nel luglio scorso. Dopo il passaggio in Consiglio ed Europarlamento "speriamo di poter avere l'accordo in vigore prima della fine di questa legislatura Ue", cioè entro la primavera 2019, ha detto il commissario Malmstrom.