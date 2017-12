Sicurezza, a Bologna il 'mini-daspo'

BOLOGNA, 8 DIC - Dopo le due aggressioni alla troupe di 'Striscia' nel giro di un paio di settimane, a Bologna arriva il 'mini-daspo' per il parco della Montagnola, noto luogo di spaccio cittadino. Il prefetto Matteo Piantedosi ha infatti emesso un'ordinanza, in vigore per sei mesi, con cui vieta lo stazionamento nel giardino pubblico a chi è già stato arrestato o denunciato nell'ambito dei controlli delle forze dell'ordine nell'area verde del centro storico. Secondo quanto riporta la stampa locale, quando un fermato nel parco risulterà già colpito da arresto o denuncia per fatti commessi all'interno, sarà allontanato. E se violerà l'ordinanza sarà denunciato per inottemperanza a provvedimento dell'Autorità. La novità è stata concordata con il Comune guidato dal sindaco Pd Virginio Merola, nei comitati per la sicurezza.