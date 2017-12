Boom visite mercatini di Natale e neve

ROMA, 8 DIC - Boom delle visite ai mercatini di Natale e trionfo delle vacanze sulla neve. L'indice di fiducia di novembre dell'Osservatorio Confturismo-Istituto Piepoli registra una piccola diminuzione rispetto al mese precedente con un valore pari a 62 punti, è in leggero calo anche rispetto al novembre 2016, ma si trova sempre sopra il livello dello stesso periodo del 2015. La propensione al viaggio rimane elevata, soprattutto per le classi più giovani che dimostrano una maggiore dinamicità nel viaggiare. Quasi un intervistato su due è propenso a viaggiare nei prossimi tre mesi. Quasi sei italiani su dieci sono intenzionati ad andarne a visitare uno dei vari mercatini natalizi: in prima posizione si trovano quelli del Trentino Alto Adige. La visita dei mercatini di Natale è una tipica occasione fare shopping tourism: nel prossimo trimestre quasi 1 intervistato su 3 ha tra le motivazioni principali di viaggio quella di fare shopping o di acquistare regali.