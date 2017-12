Mosca, decisione Cio non sui Mondiali

MOSCA, 8 DIC - La decisione del Cio di escludere la squadra olimpica russa dai Giochi invernali di PyeongChang a causa dello scandalo doping non minaccia i Mondiali di calcio che si giocheranno il prossimo anno in Russia: lo sostiene il vice premier russo Arkadi Dvorkovich. "A mio parere - ha detto Dvorkovich - la situazione non è cambiata. E' stata presa una decisione che riguarda in modo specifico i Giochi olimpici, ma non è legata alla Coppa del mondo". Il Cio ha anche bandito a vita dalle Olimpiadi l'ex ministro dello Sport e ora vice premier con delega allo Sport, Vitali Mutko, presidente della Federcalcio di Mosca e, soprattutto, a capo del Comitato organizzatore dei Mondiali 2018.