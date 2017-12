Brexit: Tusk, ora negoziati su transizione e futuro

BRUXELLES, 8 DIC - Ora è giunto il momento di "iniziare i negoziati sul periodo di transizione" per la Brexit, che la Gran Bretagna "ha chiesto di due anni in cui vuole rimanere membro dell'Unione doganale e del mercato interno, ma questo alle nostre condizioni". E "vogliamo anche iniziare a discutere sulle future relazioni tra Ue e Gran Bretagna". Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk dopo l'incontro con la premier britannica Theresa May. Tusk raccomanderà l'adozione ai 27 del "progresso sufficiente" sulla prima fase.