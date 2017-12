Calcio: Europa League, Atalanta vince e Milan sconfitto

ROMA, 7 DIC - L'Atalanta batte 1-0 il Lione nell'ultima sfida del gruppo E di Europa League e conquista il primo posto in vista dei sedicesimi di finale, davanti ai francesi. Di Petagna, al 10', la rete decisiva. Perde invece il Milan di Gennaro Gattuso, al suo esordio in Europa. A Rijeka, i rossoneri - già sicuri del primo posto - sono stati sconfitti 2-0 dalla squadra croata, con una rete per tempo di Puljic e Gavranovic.