Cade da ponteggio, morto operaio

TORINO, 7 DIC - Un operaio è morto nel pomeriggio a Torino dopo essere precipitato da una impalcatura in via Riberi, a due passi dalla Mole Antonelliana. Inutili i tentativi di rianimarlo sul posto dei sanitari del 118, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco. Nelle ultime 48 ore è il terzo incidente sul lavoro che si verifica a Torino, nei giorni del decennale della Thyssen. Ieri due manutentori sono rimasti ustionati in una azienda chimica, mentre il titolare di azienda di lamiere è stato travolto da un carico di ferro che stava spostando. L'operaio morto è un italiano di 49 anni. E' caduto dal tetto dell'edificio, schiantandosi sulla soletta di cemento del primo piano. L'incidente al civico 6 di via Riberi, in un cantiere che nei mesi scorsi è stato a lungo discusso. Il primo progetto prevedeva la realizzazione di un lussuoso palazzo a sette piani, osteggiato dai cittadini del comitato 'Salviamo la Mole' e alla fine abbandonato anche per lo stop del Ministero alla Soprintendenza.