Uccide figlio di 5 anni e tenta suicidio

LUZZARA (REGGIO EMILIA), 7 DIC - Un bambino di cinque anni è stato ucciso a coltellate dalla madre che poi avrebbe tentato il suicidio. Il corpo del piccolo, accanto alla madre con un coltello da cucina piantato nella pancia, è stato ritrovato dai carabinieri in una macchina nella campagna di Luzzara (Reggio Emilia). La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale a Reggio dove è ricoverata. Non sarebbe in pericolo di vita.