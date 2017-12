Maltempo: in arrivo freddo, piogge e vento forte

ROMA, 7 DIC - Una perturbazione atlantica interesserà da domani il nostro Paese con piogge e temporali, specie sulle aree a ridosso dell'Appennino settentrionale, accompagnate da venti forti e, da sabato 9 dicembre, da un brusco calo delle temperature. Lo rende noto la Protezione Civile che emana un avviso a partire dalle prime ore di domani, con venti forti, fino a burrasca, che interesseranno Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Marche, in estensione nel corso della mattinata a Umbria e Lazio, con possibili mareggiate sulle coste. Si prevedono inoltre precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, sulla Liguria nel settore di levante e sull'alta Toscana. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani allerta gialla sul settore di levante della Liguria, sui bacini meridionali dell'Emilia Romagna, sul nord della Toscana, sulla Marsica e sul bacino dell'Aterno in Abruzzo, sull'Umbria, sul Lazio e sulle aree dell'alto Volturno e del medio Sangro in Molise.(ANSA).