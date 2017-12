Ascoli esonera Fiorin, arriva Cosmi

ASCOLI PICENO, 7 DIC - L'Ascoli ha esonerato Fulvio Fiorin: al suo posto sulla panchina bianconera arriva Serse Cosmi. Dopo una trattativa piuttosto complicata, il presidente Francesco Bellini ha raggiunto l'accordo con Cosmi, che scioglierà dunque il contratto che lo legava al Trapani fino al 30 giugno del 2018. Il tecnico sarà legato all'Ascoli fino a fine campionato, con un rinnovo automatico in caso di salvezza. E' il terzo allenatore in questa stagione per la squadra marchigiana, che aveva iniziato il campionato con l'accoppiata Fiorin e Maresca. Cosmi eredita una squadra ultima in classifica nel campionato di serie B con 14 punti.