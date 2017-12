Antalyaspor: ufficiale addio di Leonardo

ROMA, 7 DIC - E' già terminata l'avventura di Leonardo alla guida della squadra turca dell'Antalyaspor. Arrivato in Turchia il 28 settembre scorso, per tornare in panchina dopo l'esperienza all'Inter di più di 6 anni fa, il brasiliano ha deciso di lasciare il club. Lo ha ufficializzato l'Antalyaspor con un comunicato. "Un ringraziamento a Leonardo - è scritto nella nota -, con il quale le strade si sono sperate di comune accordo. Auguriamo al mister successo per la sua prossima avventura". Leonardo era arrivato nella squadra turca, assieme all'altro ex milanista Serginho, con molte ambizioni, invece si è ritrovato a +3 sulla zona retrocessione, dopo aver ottenuto tre vittorie in 13 partite. Oltretutto, l'Antalyaspor non ha più un proprietario, visto che Ali Şafak Ozturk ha deciso di lasciare. Così ora i dirigenti della squadra di cui fanno parte fra gli altri Eto'o, Nasri e Menez ora sono alla ricerca di un nuovo tecnico per ottenere la salvezza.