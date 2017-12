Boldrini, grazie riconoscimento Politico

ROMA, 7 DIC - "I miei più sentiti ringraziamenti a 'Politico', il sito di informazione internazionale che ha scelto di inserirmi in rappresentanza dell'Italia nella graduatoria delle 28 persone che 'l'anno prossimo trasformeranno la vita e la politica europee'. E' un riconoscimento lusinghiero non solo per me, ma per tutte le donne che conducono una battaglia contro la violenza misogina, dentro e fuori la rete. Ed è motivo di ulteriore soddisfazione il fatto che l'apprezzamento venga da un osservatorio europeo, perchè l'impegno per un'Unione più forte e più attenta ai bisogni dei suoi cittadini è stato uno dei tratti caratterizzanti della mia presidenza". Lo afferma la presidente della Camera Laura Boldrini.