Arbore torna con Indietro tutta

ROMA, 7 DIC - Trent'anni fa Indietro tutta smontava gli stereotipi della tv commerciale. Oggi Renzo Arbore riprende quel modello di "tv che resta" e la racconta ai millennials, con Nino Frassica, con Indietro tutta 30 e l'ode, il 13 e il 20/12 su Rai2. Ma nonostante il clima di festa, lo showman sfoga la sua amarezza verso la Rai e non risparmia una frecciata al dg Orfeo. "Uno dei motivi per cui non ho fatto tanta Rai in questi anni è perché la Rai non mi ha chiamato, non mi ha corteggiato abbastanza. Avranno pensato che ormai mi ero dedicato alla musica o che ero rimbambito". Poi rincara: "Campo Dall'Orto mi ha chiamato andando via e mi ha detto: mi dispiace che non siamo incontrati. Quello nuovo, lo sto ancora aspettando". L'azienda precisa che Orfeo ha firmato il contratto per Arbore e lo ha incontrato due volte. Indietro tutta trenta e l'ode sarà "una sorta di Dams in cui spieghiamo ai millennials perché quel tipo di umorismo può funzionare ancora", spiega Arbore. A tenere le fila del racconto, Andrea Delogu.