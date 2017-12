Doping: Mutko, pronto a dimettermi ma non è priorità

MOSCA, 07 DIC - Il vice premier russo ed ex ministro dello Sport, Vitali Mutko, si dice pronto a dimettersi "in qualunque momento" dopo che il Cio ha deciso di bandirlo a vita dalle Olimpiadi e ha escluso la squadra olimpica russa dai Giochi invernali di Pyeongchang per lo scandalo doping. Mutko ha però anche dichiarato che le sue dimissioni non sono una priorità: "Adesso - ha affermato - la cosa più importante è aiutare gli atleti, agli sportivi sospesi dalla commissione Oswald verranno dati tutti gli aiuti possibili, giuridici, materiali e organizzativi. E poi torneremo sulla questione" delle dimissioni. Già ieri il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, aveva sottolineato che punire gli alti funzionari pubblici russi colpiti dal Cio per il presunto doping di Stato non è una priorità. (ANSA)