C.sinistra: Prodi, non tutte le frittate riescono bene

ROMA, 7 DIC - "Non tutte le frittate finiscono con il venir bene...". Lo dice Romano Prodi a un incontro a Roma riferendosi alla situazione del centrosinistra dopo gli sviluppi di ieri. A chi gli chiede se Pisapia abbia fatto bene, il fondatore dell'Ulivo risponde "non lo so". E ancora: "non mi pronuncio" a chi gli chiede se la coalizione di centrosinistra sia finita. "I cambiamenti sono troppo recenti per dare un giudizio definitivo. Aspettiamo".