Ius soli: Meloni consegna firme contro il ddl al Quirinale

ROMA, 7 DIC - "Abbiamo raccolto oltre 131 mila firme contro la cittadinanza agli immigrati ed oggi le consegniamo al Quirinale. Chiediamo che il presidente della Repubblica impedisca l'approvazione di una legge che gli italiani non vogliono. Se il Pd vuole lo ius soli lo metta come primo punto all'ordine del giorno del suo programma". Lo afferma la leader di Fdi Giorgia Meloni che insieme al capogruppo alla Camera Fabio Rampelli è appena entrata nel palazzo del Quirinale per consegnare le firme contro lo ius soli. Ad accompagnare la presidente di Fratelli d'Italia anche una delegazione di dirigenti del partito con in mano uno striscione "La cittadinanza non si regala".