Calcio: Di Francesco "voglio più gol"

ROMA, 7 DIC - "La parola d'ordine è non accontentarsi, oggi ancora di più lo dirò ai miei ragazzi. Roma è questa, con i suoi pregi e i suoi difetti. Spesso si va oltre il singolo momento, ci si esalta troppo facilmente. Va bene esaltarsi, è un aspetto positivo, è importante, ma non dobbiamo esagerare. Pretendo il massimo dai miei, dobbiamo dimostrarlo tutti i giorni il nostro valore". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ai microfoni della radio ufficiale di Trigoria, indicando anche un punto in cui la sua squadra può ancora migliorare: "Secondo me possiamo crescere nella ricerca della verticalità, dove però già siamo migliorati. Dobbiamo forzare di più le giocate, potevamo fare qualche gol in più. Ce li abbiamo nelle nostre corde quei gol. In due partite abbiamo fatto quasi 60 tiri, si può migliorare". "A volte anche una sconfitta può essere salutare, come è successo a noi contro il Napoli, in quel secondo tempo. Dal punto di vista mentale ci ha dato tanto quella partita" ha aggiunto.