L.elettorale: Senato, ok decreto collegi

ROMA, 7 DIC - La commissione Affari Costituzionali del Senato ha dato il parere positivo al decreto del governo che ridisegna i collegi elettorali alla luce del "Rosatellum". Il voto è avvenuto a maggioranza, con Mdp, Sinistra Italiana, M5S e fittiani che hanno votato contro. Al voto di mattina presto (l'Aula era stata sconvocata per l'intera giornata per dar modo alla Commissione di lavorare sul provvedimento) ci si è arrivati perché, secondo quanto si è appreso, in serata sarebbe stata raggiunta un'intesa tra il Pd e il centrodestra. Le parlamentari di "Liberi e Uguali" Doris Lo Moro e Loredana De Petris, che hanno votato contro, parlano di "decreto vergogna" che introduce "collegi disegnati ad personam".