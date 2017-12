Ordigno esplode davanti stazione cc a Roma

ROMA, 7 DIC - Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere stamattina, intorno alle 5.30, davanti al portone d'ingresso della stazione dei Carabinieri di Roma San Giovanni in via Britannia 37. Non ci sono stati feriti. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo Informativo e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma e i carabinieri del ROS. Il generale Antonio de Vita, comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, appena informato dell'esplosione dell'ordigno rudimentale davanti al portone d'ingresso della stazione dei Carabinieri di Roma San Giovanni si è subito recato sul posto. Sono in corso indagini dei carabinieri del Nucleo Informativo e del Nucleo Investigativo di Roma e ai Carabinieri del ROS per far luce sulla vicenda. Sono al vaglio anche le immagini delle telecamere.