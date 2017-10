De Laurentiis, toglierei l'intervallo

FIRENZE, 9 OTT - "La Var? C'è chi sostiene che si perde troppo tempo, ma a mio avviso 90 secondi non sono troppi, anzi servono anche per riordinare le idee". Così Aurelio De Laurentiis ospite oggi a Firenze del Festival del calcio. "Fosse per me - ha continuato il patron del Napoli - toglierei anche l'intervallo e fermerei una partita ogni dieci minuti per 2'. E porterei in panchina tutti i giocatori della rosa per fare più cambi".