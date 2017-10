Derby Milano, il monito di Beccalossi

MILANO, 9 OTT - "L'Inter sta facendo un percorso importante con Spalletti, non è facile ripartire dopo un'annata negativa. Il Milan non si sa e mi preoccupa. Avrei preferito incontrarlo non in difficoltà. Il derby è una partita diversa, dobbiamo stare attenti" L'ex campione dell'Inter Evaristo Beccalossi, intervistato da Inter tv, mette in guardia i nerazzurri in vista della stracittadina di domenica. Nonostante i 7 punti di distacco tra le due squadre, i rossoneri non partono da sfavoriti. "Quest'anno - aggiunge Beccalossi - firmerei per arrivare terzo o quarto L'anno prossimo poi bisogna andare all'attacco del primo posto". Intanto si punta alla vittoria nel derby, una sfida particolare che l'ex centrocampista ricorda bene: "Avevo compagni come Oriali, Baresi che mi trasmettevano la voglia di essere protagonisti nel derby e l'ho provata quando l'ho giocato per la prima volta. Il pregara iniziava una settimana prima. Il gol più bello? Quello di Berti era perfetto, ma ricordo bene anche quello di Maicon dalla distanza…".