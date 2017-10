De Laurentiis, 4-2-4 Ventura mortifica

FIRENZE, 9 OTT - "Fare il Ct è la cosa più difficile ma se Ventura sceglie il 4-2-4 se la va a cercare. E' un modulo che non esalta, mortifica". Lo ha detto Aurelio De Laurentiis ospite oggi a Firenze al Festival del calcio. "Ventura ha fatto bene a Napoli e poi a Torino - ha aggiunto il patron del Napoli - ma la Nazionale trita tutto e tutti, un manicomio, anche Conte è scappato. Io penso che al Mondiale andremo e comunque Tavecchio deve difendere la scelta fino in fondo, anche perché Ventura ha lanciato molti giovani. Ci vorrebbe però un Sacchi che gli facesse da 'suggeritore' sul piano tecnico e non solo. Io in Nazionale metterei tanti allenatori".