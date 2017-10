Festa Roma: Antonio Monda confermato direttore fino a 2020

ROMA, 9 OTT - Alla vigilia della presentazione del cartellone della Festa del cinema di Roma (26 ottobre - 5 novembre), il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cinema per Roma ha confermato Antonio Monda come Direttore Artistico della Festa del Cinema di Roma per il triennio 2018-2020. Scrittore e docente universitario, curatore di celebri retrospettive presso le più prestigiose istituzioni culturali americane, Monda ha ricevuto la nomina nel febbraio del 2015. Il Cda è composto da Piera Detassis (Presidente), Roberto Cicutto, Laura Delli Colli, José R. Dosal, Lorenzo Tagliavanti. "Sono estremamente onorato e profondamente grato verso tutti coloro che hanno rinnovato la fiducia nei miei confronti, dai Soci Fondatori al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cinema per Roma - ha detto Monda - Nel primo triennio abbiamo lavorato per rinnovare la Festa del Cinema dandogli un'impronta netta e una collocazione precisa in termini di contenuti e programmazione. Il nostro obiettivo per i prossimi tre anni sarà, ovviamente, quello di fare ancora meglio, cercando di apportare novità alla manifestazione senza farle perdere quell'identità che nel tempo, con fatica ma anche con estrema passione e convinzione, abbiamo costruito".