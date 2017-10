Aggredita su bus,salvata spray urticante

TREVISO, 9 OTT - Aggredita da un passeggero che voleva colpirla con un coltello, la conducente di un autobus della linea Mom in servizio fra Treviso e Portogruaro (Venezia), si è salvata grazie all'uso di uno spray al peperoncino. La donna è una dipendente della "Dover", di Bari, società alla quale la Mom ha subaffidato alcune linee. Il fatto è accaduto mentre il bus attraversava il territorio comunale di Motta di Livenza; il responsabile dell'aggressione, identificato dalle forze dell'ordine, è un soggetto già noto per comportamenti anomali. La donna, rimasta illesa, ha dovuto comunque far ricorso alle cure dei sanitari per lo choc subito.