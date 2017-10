Delitto Caccia,lettera anonima prova top

MILANO, 9 OTT - La lettera anonima inviata da inquirenti e investigatori e le conseguenti conversazioni intercettate sono "l'elemento di prova decisivo" a carico di Rocco Schirripa, il panettiere di origine calabrese condannato all'ergastolo per l'omicidio del Procuratore della Repubblica di Torino Bruno Caccia, freddato con quattro colpi di pistola la sera del 26 giugno 1983, mentre portava a spasso il cane sotto casa. Lo scrivono i giudici della Corte d'Assise di Milano, presieduti da Ilio Mannucci Pacini, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 17 luglio hanno inflitto in primo grado il carcere a vita a Schirripa mettendo, almeno per il primo grado, un punto fermo 34 anni dopo quell'assassinio.