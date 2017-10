Terrorismo: Hannachi dà l'ok a consegna alla Francia

BOLOGNA, 9 OTT - Anis Hannachi ha accettato il trasferimento in Francia, senza opporsi. E' quanto si apprende dopo l'udienza di convalida del mandato di arresto europeo del tunisino, fratello del killer di Marsiglia, davanti alla Corte di Appello di Bologna. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'arrestato, come chiesto dal sostituto procuratore generale Gianluca Chiapponi. Hannachi è stato dunque portato nel carcere di Ferrara. E' stata inoltre fissata per il 17 ottobre un'altra udienza davanti ad un collegio di giudici per decidere sulla consegna, ma avendo il tunisino già acconsentito all'ordine, dovrebbe trattarsi per lo più di una formalità. In ambienti giudiziari il comportamento di un arrestato che non si oppone al trasferimento è considerato un fatto non comune. Nell'udienza non si è entrati nel merito, ma si è informato il nordafricano delle accuse mosse dalle autorità francesi; a domanda, il tunisino ha dichiarato di chiamarsi effettivamente Anis Hannachi. (ANSA).