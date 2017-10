Banche: Eba, principio Bce su Npl non è sbagliato

BRUXELLES, 9 OTT - Le possibili nuove norme della Bce sugli Npl adottano "un principio non sbagliato, ma è giusto dire di vedere come si applicherà in pratica". Lo ha affermato il presidente dell'Eba Andrea Enria in audizione all'Europarlamento. La logica seguita, ha spiegato il presidente dell'Autorità bancaria europea, è che il nuovo documento della Bce "si concentra" sul futuro, "solo sul nuovo flusso di Npl, non sullo stock esistente" per cui valgono le condizioni attuali, con l'obiettivo di "evitare la creazione di un nuovo stock di Npl nella prossima crisi" finanziaria. (ANSA).