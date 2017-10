Mdp: Occhetto, D'Alema, Un serial killer

ROMA, 9 OTT - "Questo è un Paese in mano a un serial killer e nessuno dice niente. Non capisco perché voi giornalisti gli andiate ancora dietro...". Achille Occhetto, intercettato dai cronisti alla Camera, commenta così quanto sta avvenendo tra Mdp, il Pd e Pisapia. E in particolare se la prende con D'Alema pur senza farne mai esplicitamente il nome: "Il bello - aggiunge riferendosi proprio a quest'ultimo - è che la ha sbagliate proprio tutte e voi gli date ancora credito..."