Referendum autonomia: Bossi, è di tutti

ROMA, 9 OTT -"Il referendum non è della Lega, è di tutti. Penso che tutti si rendano conto che non possono per esempio distruggere la società lombarda, tanto è vero che molti partiti dicono di Sì al referendum, anche se non c'è stato nessun accordo". Lo ha detto il presidente della Lega Nord, Umberto Bossi, in un'intervista all'ANSA sui referendum per l'autonomia di Lombardia e Veneto. È un caso diverso da quello della Catalogna, ha risposto Bossi: "La nostra è una richiesta autonomista, quella è indipendentista".