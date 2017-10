Sardegna: stretta finale accantonamenti

CAGLIARI, 9 OTT - Arriva alla stretta finale la vertenza accantonamenti per la Sardegna che vale oltre 3,3 miliardi di euro dal 2012 all 2017, a cui si dovrebbero aggiungere 848,4 mln per il 2018 che la Giunta regionale punta far scendere a 148,4 mln. Mercoledì 11 ottobre, alle 12 a Palazzo Chigi, il governatore Francesco Pigliaru e l'assessore del Bilancio Raffaele Paci incontrano la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Elena Boschi, il sottosegretario del Mef Pier Paolo Baretta e il sottosegretario agli Affari regionali Gianclaudio Bressa proprio per discutere del contributo della Sardegna alla Finanza pubblica. Non sono ancora sopite le recenti polemiche in Consiglio regionale, quando il presidente della commissione Bilancio, Franco Sabatini (Pd), ha chiesto di riunire l'Assemblea sarda a Palazzo Chigi, allargata ai parlamentari isolani, per rappresentare al Governo una situazione "non più sostenibile", mentre l'opposizione continua ad accusare la Giunta di eccessiva timidezza.