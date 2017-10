L. elettorale:Lega,prima passa meglio è

MILANO, 09 OTT - La legge elettorale "prima passa in Parlamento e meglio è perché prima si va a votare e meglio è". Lo ha detto il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, commentando il testo del Rosatellum bis che approderà domani in Parlamento per essere discusso. "Soddisfatto del testo? Alla Lega va bene qualsiasi legge elettorale, quindi sono soddisfatto". Di Maio dice che "mi sono venduto per qualche poltrona? Che pensi all'incapacità dei sindaci 5 stelle - ha concluso -. Nella Lega persone in vendita non ce ne sono".