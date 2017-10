Regione Marche allestirà spazio nursery

ANCONA, 9 OTT - La Regione Marche allestirà uno "Spazio nursery" a Palazzo Leopardi, sede di vari uffici e dell'Aula consiliare regionale, per le dipendenti, le consigliere e le utenti dei servizi regionali, senza oneri a carico dell'ente. L'obiettivo - informa una nota - è rendere effettiva la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, consentendo alle dipendenti e alle consigliere regionali, che lo ritengano opportuno e che vogliano usufruire della opportunità, di allattare al seno, sul posto di lavoro, all'interno di un locale idoneo e appositamente attrezzato. Le Marche sono la prima Regione ad avviare uno "Spazio Nursery". L'esecutivo ha autorizzato l'allestimento dello spazio e approvato il regolamento di utilizzo del locale che verrà predisposto, è stato chiarito in delibera, "con una dotazione standard del mobilio tra quello già disponibile, senza procedere a nuovi acquisti, procurandosi le restanti necessità da donazioni e altre opportunità, senza oneri per la Regione".