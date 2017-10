Inter da domani al lavoro per il derby

ROMA, 9 OTT - L'Inter tornerà a lavorare domani mattina per preparare il derby. San Siro sarà tutto esaurito e probabilmente si raggiungerà un nuovo record d'incasso per la Serie A, superando i 4,2 milioni di euro ottenuti nella stracittadina dello scorso aprile, giocata all'ora di pranzo. Luciano Spalletti tornerà a dirigere gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi ai giocatori. Ma avrà ben tredici calciatori ancora impegnati con le rispettive Nazionali. Gli ultimi a rientrare a Milano saranno i sudamericani e solo tra giovedì e venerdì il tecnico potrà lavorare con la squadra al completo. In queste ore, inoltre, si saprà se Marcelo Brozovic potrà essere a disposizione per il derby: il centrocampista croato è rientrato in anticipo a Milano per sottoporsi a dei controlli medici per un affaticamento al polpaccio accusato nella gara con la Finlandia: lo staff medico nerazzurro sta valutando l'entità dell'infortunio. In caso di forfait sarà probabilmente Joao Mario a sostituirlo sulla trequarti.