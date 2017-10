Marche, operaio cade in silos e muore

COMUNANZA (ASCOLI PICENO), 9 OTT - Un operaio è morto dopo esser caduto in un silos contenente mais. L'incidente, secondo le informazioni dei vigili del fuoco, è avvenuto nella ditta 'Acciarri' a Comunanza, in contrada San Claudio. Il corpo dell'uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco con tecniche Saf. Sul luogo per gli accertamenti i carabinieri di Montegiorgio e i mezzi del 118.