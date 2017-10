Muore per funghi velenosi, moglie grave

MONZA, 9 OTT - Un uomo di 79 anni, residente a Besana Brianza (Monza), è morto oggi al Policlinico di Milano, per epatite fulminante dovuta a un'intossicazione da funghi velenosi. La moglie, 77 anni, è ricoverata per lo stesso motivo nel reparto rianimazione dell'ospedale di Desio (Monza) in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, la coppia avrebbe mangiato alcuni funghi velenosi varierà Amanita, raccolti a Carate Brianza (Monza) scambiandoli per porcini.