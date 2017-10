Attivista querelato da M5s: in aula Di Battista e Casaleggio

CASERTA, 9 OTT - Davide Casaleggio e Alessandro Di Battista, del Movimento Cinque Stelle, si sono recati nel Tribunale di Napoli Nord, ad Aversa (Caserta), per il processo per diffamazione contro l'ex attivista Angelo Ferrillo. Casaleggio è parte civile mentre Di Battista è stato citato come testimone. In lista testi c'erano anche il vice-presidente della Camera Luigi Di Maio e il leader del M5S Beppe Grillo, che però non si sono presentati. Di Maio ha presentato formale giustificazione. Nel gennaio 2015 Gianroberto Casaleggio - morto il 12 aprile 2016 - presentò una querela dopo un post apparso nell' ottobre 2014 su Facebook in cui Ferrillo, in una discussione con altri utenti sulla politica, scriveva "mi sto preparando a fare le valigie per espatriare visto che il futuro di questo Paese è in mano ad un fallito e truffatore con sede legale a Milano".