Pinna-bis: conferma condanna rapitore

SASSARI, 9 OTT - La Corte d'appello di Sassari ha confermato la condanna a 28 anni di carcere per Giovanni Maria Manca, noto Mimmiu, 55 anni di Nuoro ma residente a Bonorva, ritenuto uno dei rapitori di Titti Pinna, allevatore prelevato nel suo podere, a Bonorva, nel settembre del 2006 e tenuto prigioniero per otto mesi in un ovile di Sedilo (Oristano). I giudici, dopo circa tre ore di camera di consiglio, hanno recepito le richieste della Pg Maria Gabriella Pintus, non tenendo invece conto delle sollecitazioni della difesa: l'avvocato Pierluigi Concas aveva infatti chiesto l'assoluzione del suo assistito o, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche e "un giudizio equo". "Non potete condannare una persona per un mero sospetto", questo l'appello del legale a conclusione della sua arringa. Due gli imputati finiti nell'inchiesta-bis sul rapimento di Pinna, ma le loro posizioni processuali si erano separate al momento di decidere il dibattimento di secondo grado.