Tensione all'Università di Bologna

BOLOGNA, 9 OTT - Mattinata di tensione alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, in via Zamboni, dove nel pomeriggio è in programma una conferenza sulla guerra in Siria organizzato dagli studenti di Azione Universitaria. Contro l'evento si sono mobilitati i collettivi Hobo e Cua, per i quali all'incontro sarebbero stati invitati relatori definiti 'fascisti'. Per impedire la conferenza, fin dalle 9 gli attivisti del Cua hanno picchettato l'ingresso della Sala Armi, che dovrebbe ospitarla, e affisso striscioni nella sede della facoltà. A questa protesta si è aggiunta quella di Hobo: oltre ad annunciare un presidio nel pomeriggio, verso mezzogiorno circa dieci attivisti sono entrati con uno striscione nell'ufficio della presidente della Scuola di Giurisprudenza, Nicoletta Sarti, per contestare la decisione di avere concesso lo spazio.