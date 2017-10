Terrorismo: Anis Hannachi respinto da Italia nel 2014

ROMA, 9 OTT - Anis Hannachi, il fratello del killer che a Marsiglia ha ucciso due ragazze a coltellate, era stato respinto dall'Italia nel 2014, quando arrivò a Favignana con altri tunisini su un barcone. E' quanto emerso dalle indagini dopo il suo arresto di due giorni fa a Ferrara. La probabile presenza dell'uomo in Italia era stata segnalata dalle autorità francesi, secondo le quali sarebbe stato lui a favorire la radicalizzazione del fratello Ahmed. Si è poi ricostruito che Anis aveva anche combattuto tra i foreign fighters in Siria. Al momento, comunque, secondo gli investigatori, "non ci sono evidenze" che Anis Hannachi volesse compiere azioni in Italia o stesse pianificando attacchi nel nostro Paese, nè che il 25enne tunisino avesse "solidi appoggi" logistici a Ferrara, dove è stato rintracciato e fermato, e "non ci sono segnali che possano far ritenere l'Italia una "base logistica" dei terroristi che colpiscono in altri Paesi d'Europa. Anis Hannachi verrà presto estradato in Francia.