M5s, fiducia a l. elettorale eversione

ROMA, 9 OTT - "Se il Governo dovesse porre la fiducia su questa indegna legge, sarebbe un atto eversivo. Già il Rosatellum 2.0, di per sé, è un attentato ai principi democratici sanciti dalla Costituzione e una presa in giro del voto dei cittadini: l'eventuale fiducia sarebbe il completamento dello scippo del voto popolare. Praticamente un golpe bianco". E' quanto affermano in una nota i deputati M5S della commissione Affari costituzionali. ""Il Rosatellum è una legge porcata fatta su misura per far fuori il M5S, per accontentare la Lega e per favorire l'inciucio Renzi-Berlusconi, magari con un Gentiloni bis. Il Rosatellum 2.0, a differenza delle bugie imbarazzate dette da Fiano - concludono gli esponenti pentastellati - è una norma cucita su misura per accontentare tutti, con un indegno taglia e cuci che nulla ha a che vedere con la legge migliore per il Paese, ma testimonia che il Pd ha scambiato il Parlamento della Repubblica per una sartoria".