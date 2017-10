Di Francesco, per il gioco serve tempo

ROMA, 9 OTT - "Quando si lavora, la cosa fondamentale per dar forza a tutto quel che si propone sono i risultati: sono alla base di tutto. Ma in generale in questo ambiente, e non solo a Roma, il tempo è fondamentale per poter trasmettere un'idea di gioco. Si può fare un paragone con un'azienda: per farla crescere servono anni, figuriamoci una squadra, un pochino di tempo bisogna darglielo". Lo ha detto Eusebio Di Francesco a margine dell'evento "Festival del calcio", a Firenze. Il paragone spiegato dal tecnico della Roma guarda poi al presidente del Napoli De Laurentiis: "Sarri, giustamente osannato per quello che ora sta trasmettendo e facendo, ricordiamoci da dov'è partito, le difficoltà che ha incontrato inizialmente. Chi gli è stato vicino ha avuto la capacità e l'intelligenza di saperlo aspettare, perché ha visto in questo allenatore delle qualità. Nel mio caso, dico che siamo partiti facendo una tournée in cui ci siamo allenati pochino; poi abbiamo avuto le amichevoli con Psg, Juve e Tottenham non perdendone una".