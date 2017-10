Di Francesco, la Roma vuole crescere

ROMA, 9 OTT - Non sarà un dentro o fuori nella corsa scudetto, ma comunque "una partita fondamentale" per pesare le ambizioni di "una Roma che vuole crescere". Eusebio Di Francesco non nasconde l'importanza della gara contro il Napoli, in programma alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, ma allo stesso tempo non crede che il big match dell'Olimpico sia "uno spareggio per definire la vera rivale della Juventus". "Avrà un gusto particolare - sottolinea il tecnico giallorosso a margine dell'evento "Festival del calcio", a Firenze - ma credo che la squadra da battere sia sempre quella bianconera. In questi anni Roma e Napoli sono quelle che ci sono andate più vicino e restano quelle con più forza e potenzialità. Certo, la Roma ha cambiato di più, a cominciare dall'allenatore, ma ciò non vuol dire che non possa essere competitiva. Io sono qua perché la Roma vuole crescere. Se ho studiato il Napoli? Assolutamente sì. Costruisce tanto gioco da una parte del campo per poi andare a finalizzare dall'altra".