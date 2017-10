Regeni: Boldrini, non negozio diritti

TRIESTE, 9 OTT - "Ci sono cose che non si possono negoziare, i diritti umani non si negoziano". Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini all'Università di Trieste parlando di Giulio Regeni. "Dobbiamo sapere cosa è successo a Giulio. La ragion di Stato e la verità vanno in parallelo. La ragion di Stato corrisponde alla verità o il Paese ne esce con le ossa rotte".